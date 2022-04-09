Вице-премьер Голикова заявила об отсутствии роста регистрируемой безработицы в РФ

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране не наблюдается роста регистрируемой безработицы. Она считает ситуацию на рынке труда стабильной.

Как сообщает РИА Новости, на заседании межведомственно рабочей группы по ситуации на рынке труда Голикова заявила, что рост безработицы в России не отмечается, а ситуация остается стабильной.

Но, по словам Голиковой, есть некоторые изменения: увеличивается число россиян, работающих в режиме неполного дня или простоя.

Она подчеркнула, что главной задачей сейчас остается сохранение рабочих мест и недопущение роста безработицы.

Кроме того, по данным вице-премьера, в России снизилось число удаленных работников. В марте число вакансий на портале «Работа России» выросло 300 тысяч — до 1,88 миллиона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что уровень стресса у работающих петербуржцев самый высокий в России.