В пожаре в Красносельском районе пострадала женщина

В пожаре в Красносельском районе пострадала женщина
Пожар произошел в квартире на улице Котина. Фото: google.maps

В Красносельском районе госпитализирована петербурженка, пострадавшая при квартирном пожаре.

Как сообщили в петербургском управлении МЧС, пожар произошел в субботу днем в доме №8/1 по улице Котина. В двухкомнатной квартире загорелась кухня, площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 14:54.

На месте происшествия с пожаром боролись 15 сотрудников МЧС с привлечением три единицы техники. Квартиру потушили за 20 минут.

Из жилища была эвакуирована женщина. Она пострадала и была госпитализирована в больницу. Данные о ее состоянии уточняются.

Обстоятельства и причины пожара выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что восьмилетний мальчик выжил после падения с 11 этажа в Петербурге. Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали с множественными переломами и шоковым состоянием.

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