Глава евродипломатии Боррель пожелал военного решения конфликта на Украине

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые в истории ЕС пожелал разрешить конфликт не дипломатическим путем, а военным.

Об этом Боррель заявил по итогам визита на Украину.

«Эта война должна быть выиграна на поле боя», — приводит слова главы евродипломатии ТАСС.

Боррель вновь упомянул, что в прошлом месяце было дополнительно выделено 500 миллионов евро на закупку оружия для Украины. Он подчеркнул, что оно будет подобрано под «украинские потребности».

Боррель также объявил, что на плановой встрече министров иностранных дел ЕС 11 апреля в Брюсселе будет обсуждаться новый пакет санкций против России.

Как пишет ТАСС, лидеры Евросоюза до этого момента никогда не делали высказываний о приоритетности военного решения конфликта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что посол России предупредил о дальнейшем кровопролитии из-за поставок Западом оружия на Украину.