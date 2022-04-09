Автобусный маршрут №267 продлят до Финляндского вокзала в мае

С мая автобус №267 будет ходить до Финляндского вокзала. Петербуржцы попросили губернатора вернуть удобный маршрут.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, в субботу губернатор Александр Беглов совершил инспекционную поездку на автобусном маршруте №267, который вышел на линию взамен коммерческого №367.

Автобус ходит от окраины Приморского района до Выборгской стороны. Правда, социальный автобус следует только до метро «Выборгская», тогда как коммерческий доезжал до Финляндского вокзала. Пассажиры попросили градоначальника вернуть прежнюю схему движения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что чиновники не смогли оплатить проезд по QR-коду в автобусе во время инспекции Беглова. Оплатить проезд новым способом не получилось ни у главы комитета по транспорту Кирилла Полякова, ни у гендиректора АО «Третий парк» Кирилла Дьяковского.