Петербург получил 313 млн на обучение работников промпредприятий

Около 313 млн рублей из федерального центра получил Петербург на обучение работников промышленных предприятий, попавших под риск увольнения. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он напомним, что на Бухарестской улице, 61 открылся кадровый центр «Работа в России». Там помогут подобрать вакансию, окажут психологическую поддержку, запишут на обучение или переподготовку.

Ранее Gazeta.SPb писала, что уровень стресса у работающих петербуржцев — самый высокий в России. Так, 13% работающих петербуржцев все время находятся в стрессовом состоянии, свидетельствуют результаты опроса службы исследований hh.ru.

С каждым третьим петербуржцем случались панические атаки. Особенно от них страдают деятели искусства. Неподвластны паническим атакам представители стройотрасли и автобизнеса.

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