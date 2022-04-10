Россияне устремились на отдых в Узбекистан

Все больше россиян хотят посетить Узбекистан. Фото: pixabay

Все больше россиян хотят посетить Узбекистан. Фото: pixabay

Лидерами среди посетивших Узбекистан иностранцев в марте стали граждане России — 23,4%. По данным министерства туризма республики, на втором месте — граждане Казахстана (18,9%), на третьем — Таджикистана (14,4%).

Отметим, год назад российские туристы были на третьем месте среди иностранных граждан (14,5%). А лидировали туристы из Афганистана и Казахстана, передает РБК.

Турпоток из России растет, так как в середине марта этого года Узбекистан упростил условия въезда в страну для иностранцев.

Все привитые путешественники получили право въезда в страну без ПЦР-теста. Российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» признаны в Узбекистане.

Также Узбекистан — лидер по числу туров для оформления карт ушедших из России платежных систем Visa и Mastercard.