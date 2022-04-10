Британские ученые: грибы могут разговаривать друг с другом как люди

Грибы общаются как люди, посылая друг другу электрические сигналы. К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Англии, сообщает Royal Society Open Science.

Информацию грибы посылают друг другу с помощью гифов — нитевидных структур под землей. При соприкосновении с древесиной скорость сигналов сильно увеличивается.

Ученые в ходе исследования изучили четыре вида грибов: эноки, щелелистник обыкновенный, призрачный гриб и кордицепс китайский. Скорость и активность их «болтовни» изучалась с помощью микроэлектродов.

Выяснилось, что самым общительным является щелелистник. А в самый «говорливый» период грибы произносили до 50-ти «слов».

Напосним, ранее алтайские ученые создали средство для заживления ожогов из опят. Уже через год они собираются получить опытный образец ранозаживляющей повязки.