Какие новые законы вступают в силу с 10 апреля в России

Какие новые законы вступают в силу с 10 апреля в России
Начали работать новые законы. Фото: pixabay.com

В России с 10 апреля вступают в силу несколько законов.

Так, с 10 апреля определять порядок организации первичной и специализированной медицинской помощи могут медработники подведомственных федеральным органам власти организаций вне таких учреждений.

Территория проведения эксперимента по маркировке ввозимого в Россию алкоголя будет расширена. В нее включат Петербург, Ленобласть, Смоленскую область и Краснодарский край. Заявки принимаются до августа 2023 года, проведение эксперимента продлевается до конца мая 2024 года, пишет «Парламентская газета».

Минобрнауки расширяет полномочия и теперь сможет выполнять функции концедента в концессионных соглашениях и публичного партнера в соглашениях о ГЧП об объектах образования, культуры, спорта, отдыха и туризма.

Также меняются порядок и сроки согласования изменений в соглашения о создании объектов инфраструктуры морского порта.

маркировка алкоголя медпомощь минобрнауки новые законы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В лесу под Петербургом насмерть замерз мужчина
США ждут, что Россия перестанет входить в число крупнейших экономик мира
Какие новые законы вступают в силу с 10 апреля в России
Германия готовится к концу света
Россиянам пересчитают стоимость отопления
На выборах президента Южной Осетии проголосовали почти 60% избирателей
Путин и Лукашенко встретятся на космодроме Восточный
В ночь на 11 апреля в Петербурге разведут один мост