Какие новые законы вступают в силу с 10 апреля в России

В России с 10 апреля вступают в силу несколько законов.

Так, с 10 апреля определять порядок организации первичной и специализированной медицинской помощи могут медработники подведомственных федеральным органам власти организаций вне таких учреждений.

Территория проведения эксперимента по маркировке ввозимого в Россию алкоголя будет расширена. В нее включат Петербург, Ленобласть, Смоленскую область и Краснодарский край. Заявки принимаются до августа 2023 года, проведение эксперимента продлевается до конца мая 2024 года, пишет «Парламентская газета».

Минобрнауки расширяет полномочия и теперь сможет выполнять функции концедента в концессионных соглашениях и публичного партнера в соглашениях о ГЧП об объектах образования, культуры, спорта, отдыха и туризма.

Также меняются порядок и сроки согласования изменений в соглашения о создании объектов инфраструктуры морского порта.