В аэропорту Пулково в понедельник отменили 12 рейсов

В понедельник, 11 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены 12 авиарейсов. Самолеты не улетят по российским и зарубежным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Белгород, Симферополь, Навои, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар, Кишинев, Салехард, Липецк, Курск. Об этом свидетельствует информация на сайте воздушной гавани.

Также есть один задержанный рейс. С опозданием сегодня вылетит самолет авиакомпании Turkish Airlines до Антальи. Рейс был запланирован на 12:25, но вылет отложили до 13:05.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.