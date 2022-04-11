В аэропорту Пулково в понедельник отменили 12 рейсов

В аэропорту Пулково в понедельник отменили 12 рейсов
В Пулково отменили рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В понедельник, 11 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены 12 авиарейсов. Самолеты не улетят по российским и зарубежным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Белгород, Симферополь, Навои, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар, Кишинев, Салехард, Липецк, Курск. Об этом свидетельствует информация на сайте воздушной гавани.

Также есть один задержанный рейс. С опозданием сегодня вылетит самолет авиакомпании Turkish Airlines до Антальи. Рейс был запланирован на 12:25, но вылет отложили до 13:05.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково сел самолет с мертвым пассажиром. Мужчине стало плохо во время полета. По предварительной информации, у него во время полета были проблемы с сердцем.

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