Понедельник в Петербурге будет теплым и дождливым

В Северной столице в понедельник, 11 апреля, ожидается теплая, но немного дождливая погода.

По данным синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, Петербург сегодня останется на периферии циклонического вихря, центр которого уходит на Кольский полуостров. Под его влиянием в городе будет облачная с прояснениями погода, ближе к вечеру могут пройти небольшие дожди.

Воздух днем прогреется до 8-10 градусов тепла, в Ленобласти потеплеет до 12 градусов.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет увеличиваться и составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково в понедельник отменили 12 рейсов. Самолеты не улетят по российским и зарубежным направлениям. Также есть один задержанный рейс.