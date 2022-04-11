Клещи проснулись в Ленобласти: первый укус зафиксировали под Выборгом

В Ленинградской области начался сезон клещей. Первым пострадавшим стал житель Выборгского района.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, первый в 2022 году случай укуса клещом был зафиксирован под Выборгом.

В этом году клещи проснулись раньше, чем в прошлом: первый укушенный обратился за медпомощью во Всеволожском районе 13 апреля.

Ведомство ведет ежедневный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, с начала марта. Все районы региона эндемичны по энцефалиту.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 2,2 тысячи человек привились от клещевого энцефалита. В Северной столице уже два человека подверглись укусу клеща. К счастью, случаев энцефалита в городе на Неве пока не зафиксировано. Об этом заявили в Роспотребнадзоре по Петербургу.