«Интеррос» Потанина выкупает Росбанк у Societe Generale

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"Интеррос" Владимира Потанина приобретет Росбанк у группы Societe Generale. Фото: Кремль

Российский холдинг «Интеррос» Владимира Потанина выкупает Росбанк и страховой бизнес у французской группы Societe Generale.

«Компания «Интеррос» приобретет всю долю французской банковской группы Société Générale в российском Росбанке и его страховом бизнесе», — говорится в пресс-релизе холдинга.

Условия сделки уже согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Закрыть сделку планируется в течение нескольких недель.

Отмечается, что Росбанк останется привилегированным партнером французской группы в России.

Societe Generale в начале марта сообщала, что принимает меры для соблюдения антироссийских санкций.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что литовский завод удобрений Lifosa остановил производство.

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