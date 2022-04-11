«Интеррос» Потанина выкупает Росбанк у Societe Generale

Российский холдинг «Интеррос» Владимира Потанина выкупает Росбанк и страховой бизнес у французской группы Societe Generale.

«Компания «Интеррос» приобретет всю долю французской банковской группы Société Générale в российском Росбанке и его страховом бизнесе», — говорится в пресс-релизе холдинга.

Условия сделки уже согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Закрыть сделку планируется в течение нескольких недель.

Отмечается, что Росбанк останется привилегированным партнером французской группы в России.

Societe Generale в начале марта сообщала, что принимает меры для соблюдения антироссийских санкций.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что литовский завод удобрений Lifosa остановил производство.