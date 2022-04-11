«Интеррос» Потанина выкупает Росбанк у Societe Generale

Российский холдинг «Интеррос» Владимира Потанина выкупает Росбанк и страховой бизнес у французской группы Societe Generale.
«Компания «Интеррос» приобретет всю долю французской банковской группы Société Générale в российском Росбанке и его страховом бизнесе», — говорится в пресс-релизе холдинга.
Условия сделки уже согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Закрыть сделку планируется в течение нескольких недель.
Отмечается, что Росбанк останется привилегированным партнером французской группы в России.
Societe Generale в начале марта сообщала, что принимает меры для соблюдения антироссийских санкций.
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