Семь человек, в том числе дети, пострадали в пожаре на Загребском бульваре

После квартирного пожара во Фрунзенском районе Петербурга в больницу доставили шестерых человек, еще один пострадавший отказался от госпитализации.

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, пожар произошел в квартире на Загребском бульваре, дом 5/3. К месту происшествия было направлено девять бригад скорой помощи: четыре бригады анестезиологии и реанимации, пять — общепрофильных.

Всего в результате пожара пострадали семь человек, в том числе двое детей. Несовершеннолетних доставили в детские больницы в крайне тяжелом состоянии.

Среди взрослых один пострадавший в крайне тяжелом состоянии, один — в тяжелом, двое — в состоянии средней тяжести. Они госпитализированы в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Еще один взрослый получил повреждения легкой степени тяжести и отказался от госпитализации.

По данным МЧС, пожар начался около 7 утра в двухкомнатной квартире на Загребском бульваре. Площадь пожара в квартире составила 29 квадратных метров при общей площади в 50 квадратных метров. Пожар локализовали к 8 утра.