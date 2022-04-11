Семь человек, в том числе дети, пострадали в пожаре на Загребском бульваре

Семь человек, в том числе дети, пострадали в пожаре на Загребском бульваре
Госпитализированы шестеро пострадавших. Фото: Pixabay

После квартирного пожара во Фрунзенском районе Петербурга в больницу доставили шестерых человек, еще один пострадавший отказался от госпитализации.

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, пожар произошел в квартире на Загребском бульваре, дом 5/3. К месту происшествия было направлено девять бригад скорой помощи: четыре бригады анестезиологии и реанимации, пять — общепрофильных.

Всего в результате пожара пострадали семь человек, в том числе двое детей. Несовершеннолетних доставили в детские больницы в крайне тяжелом состоянии.

Среди взрослых один пострадавший в крайне тяжелом состоянии, один — в тяжелом, двое — в состоянии средней тяжести. Они госпитализированы в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Еще один взрослый получил повреждения легкой степени тяжести и отказался от госпитализации.

По данным МЧС, пожар начался около 7 утра в двухкомнатной квартире на Загребском бульваре. Площадь пожара в квартире составила 29 квадратных метров при общей площади в 50 квадратных метров. Пожар локализовали к 8 утра.

дети загребский бульвар комздрав новости СПб пожар пострадавшие состояние


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На балконе дома на Октябрьской набережной загорелся мусор: пострадал один человек
Семь человек, в том числе дети, пострадали в пожаре на Загребском бульваре
«Интеррос» Потанина выкупает Росбанк у Societe Generale
Клещи проснулись в Ленобласти: первый укус зафиксировали под Выборгом
Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции
Обгоревший при пожаре на улице Турку мужчина скончался в больнице
Петербурженку и ее подельников будут судить за похищение сына
Тоннель петербургской дамбы частично перекроют до 15 апреля