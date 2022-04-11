Смольный мог бы сэкономить 100 млн рублей, пересадив чиновников на китайские авто

Смольный мог бы сэкономить 100 млн рублей, пересадив чиновников на китайские авто
Город мог бы сэкономить около 100 миллионов рублей, если бы перешел на китайские авто. Фото: Администрация Петербурга

Депутаты и чиновники Петербурга могли бы сэкономить 100 миллионов рублей из городского бюджета, если бы Смольный перешел на закупку автомобилей китайского производства.

В начале марта подведомственное городу ГБАУ «Смольнинское» разместило на портале госзакупок два аукциона на приобретение 81 автомобиля. Нужно было закупить автомобили южнокорейских брендов – Genesis и Hyundai Sonata.

С поставщиками авто уже определились.

Так, официальный дилер Hyundai в Петербурге ООО «Аларм-моторс Озерки» поставит 60 автомобилей Hyundai Sonata стоимостью 2,494 миллиона каждый.

А конкурс на поставку автомобилей Genesis выиграло ООО «Мэйджор Автомобили». Согласно контракту, компании предстоит поставить 17 машин модели Genesis G90 стоимостью 7 миллионов рублей каждая, три Genesis G80 — 3,8 миллиона рублей каждая и один автомобиль Genesis GV80 стоимостью 6 миллионов рублей.

Как пишет Nevа.Today, место закупленных почти на 150 миллионов рублей автомобилей Hyundai Sonata город мог бы приобрести:

  • 266 китайских седанов Faw Besturn B30 по 560 тысяч рублей каждый;
  • 246 китайских седанов Brilliance H530 по 604,9 тысячи рублей за единицу в Deluxe комплектации;
  • 304 седана Dongfeng S30 по 489 тысяч рублей за единицу.

Исходя из того, что Смольному требовалось 60 автомобилей Hyundai, то при покупке одной китайской машины в самой топовой комплектации в среднем за 800 тысяч рублей за каждую, город мог бы сэкономить около 100 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, как можно сэкономить на проезде в пригородном транспорте.

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