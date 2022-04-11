Смольный мог бы сэкономить 100 млн рублей, пересадив чиновников на китайские авто

Город мог бы сэкономить около 100 миллионов рублей, если бы перешел на китайские авто. Фото: Администрация Петербурга

Город мог бы сэкономить около 100 миллионов рублей, если бы перешел на китайские авто. Фото: Администрация Петербурга

Депутаты и чиновники Петербурга могли бы сэкономить 100 миллионов рублей из городского бюджета, если бы Смольный перешел на закупку автомобилей китайского производства.

В начале марта подведомственное городу ГБАУ «Смольнинское» разместило на портале госзакупок два аукциона на приобретение 81 автомобиля. Нужно было закупить автомобили южнокорейских брендов – Genesis и Hyundai Sonata.

С поставщиками авто уже определились.

Так, официальный дилер Hyundai в Петербурге ООО «Аларм-моторс Озерки» поставит 60 автомобилей Hyundai Sonata стоимостью 2,494 миллиона каждый.

А конкурс на поставку автомобилей Genesis выиграло ООО «Мэйджор Автомобили». Согласно контракту, компании предстоит поставить 17 машин модели Genesis G90 стоимостью 7 миллионов рублей каждая, три Genesis G80 — 3,8 миллиона рублей каждая и один автомобиль Genesis GV80 стоимостью 6 миллионов рублей.

Как пишет Nevа.Today, место закупленных почти на 150 миллионов рублей автомобилей Hyundai Sonata город мог бы приобрести:

266 китайских седанов Faw Besturn B30 по 560 тысяч рублей каждый;

246 китайских седанов Brilliance H530 по 604,9 тысячи рублей за единицу в Deluxe комплектации;

304 седана Dongfeng S30 по 489 тысяч рублей за единицу.

Исходя из того, что Смольному требовалось 60 автомобилей Hyundai, то при покупке одной китайской машины в самой топовой комплектации в среднем за 800 тысяч рублей за каждую, город мог бы сэкономить около 100 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, как можно сэкономить на проезде в пригородном транспорте.