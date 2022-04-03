Петербуржцам рассказали, как можно сэкономить на проезде в пригородном транспорте

Петербуржцы могут хорошо сэкономить на проезде в пригородном общественном транспорте. Теперь длительность и дальность поездки больше не влияют на стоимость проезда, сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Напомним, в Петербурге с 1 апреля заработала новая транспортная модель. Изменились правила оплаты проезда, коммерческие маршрутки заменены социальными автобусами.

Ранее в пригородном транспорте цена проезда зависела от километров. Сейчас стоимость проезда составляет 40 рублей при оплате «Подорожником», 60 рублей — при оплате по «гостевому» тарифу.

Теперь в таких поездках будут принимать и льготные проездные, в том числе месячные и суточные.

Список маршрутов: №№404, 406, 408, 410, 415, 415А, 415Ш, 420, 420А, 420Б, 433, 435, 436, 438, 438з, 442, 442А, 443, 446, 454, 458, 458А, 458Б, 461, 462, 463, 463А, 469, 469А, 475, 475А, 476, 477, 481, 482, 482В, 483, 483А, 484, 485, 487, 488, 489, 493, 494, 497, 540, 544, 545, 547, 552, 552А, 555, 567, 682, 683, 683А, 684, 685А, 686.