Петербуржцев 11 апреля ждет самый теплый день с начала года

11 апреля может стать самым теплым днем с начала года. Фото: pixabay

11 апреля может стать самым теплым днем с начала года. Фото: pixabay

В понедельник погода в Северной столице может установить новый температурный рекорд 2022 года.

«Температура воздуха будет стремиться к +10 гр., и может даже станет самой высокой в этом году, если превысит +10.2 гр., которые были отмечены 21 марта», — сообщил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

По данным Колесова, такая погода будет держаться в Петербурге всю первую половину недели, пока в город не придет новый циклон, и тепло не сменится похолоданием. Уже в среду на востоке Ленобласти пройдет снег.

Синоптик добавил, что за выходные в Северной столице растаяло более 10 сантиметров снега, в связи с чем в области началось половодье.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что понедельник в Петербурге будет теплым и дождливым.