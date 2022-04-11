Причиной пожара в квартире на Загребском стала электронная сигарета

Причиной пожара в квартире на Загребском стала электронная сигарета
Прокуратура поставила на контроль ход проверки. Фото: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

В Петербурге организована процессуальная проверка после квартирного пожара на Загребском бульваре.

В обстоятельствах и причинах произошедшего будет разбираться ОНДПР Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС по Петербургу.

Ход и результаты проверки проконтролирует прокуратура Фрунзенского района.

Предварительно, причиной пожара стало возгорание электронной сигареты.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба городского надзорного ведомства.

Пожар произошел утром 11 апреля в квартире на Загребском бульваре, дом 5/3. Площадь пожара в двухкомнатной квартире составила 29 квадратных метров при общей площади в 50 квадратных метров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в результате пожара пострадали семь человек, в том числе двое детей. Несовершеннолетних доставили в детские больницы в крайне тяжелом состоянии.

загребский бульвар новости СПб пожар пострадавшие проверка прокуратура


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне поделились способами укрепления иммунитета в межсезонье
На КАД в районе Кудрово на месяц перекроют две полосы
Причиной пожара в квартире на Загребском стала электронная сигарета
Главный инженер районной администрации в Петербурге получил 4 года условно ...
Мишустин предупредил о сложностях с поставкой лекарств в Россию
Стало известно, когда в Кудрово и Мурино отключат горячую воду
Рестораторам Петербурга начали выдавать разрешения на размещение веранд
Ветераны и тыловики в Петербурге получат выплату в 7-10 тысяч рублей