Причиной пожара в квартире на Загребском стала электронная сигарета

В Петербурге организована процессуальная проверка после квартирного пожара на Загребском бульваре.

В обстоятельствах и причинах произошедшего будет разбираться ОНДПР Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС по Петербургу.

Ход и результаты проверки проконтролирует прокуратура Фрунзенского района.

Предварительно, причиной пожара стало возгорание электронной сигареты.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба городского надзорного ведомства.

Пожар произошел утром 11 апреля в квартире на Загребском бульваре, дом 5/3. Площадь пожара в двухкомнатной квартире составила 29 квадратных метров при общей площади в 50 квадратных метров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в результате пожара пострадали семь человек, в том числе двое детей. Несовершеннолетних доставили в детские больницы в крайне тяжелом состоянии.