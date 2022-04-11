Россияне поделились способами укрепления иммунитета в межсезонье

В России провели опрос, в котором граждане поделились своими способами укрепления иммунитета в межсезонье.

Многие россияне в этот период постоянно испытывают упадок сил. С такой проблемой сталкиваются четверть опрошенных. Исследование с целью выяснить, какие меры принимают россияне для поддержки здоровья весной и осенью, провели дочерняя компания Сбера «Сберстрахование» и медиахолдинг Rambler & Co. Об этом пишет «Лайф».

Участники опроса рассказали, что чаще всего заболевают простудами в периоды с февраля по март (36%), с октября по ноябрь (30%) и с декабря по январь (25%). В апреле-мае болеют только 5% граждан, с июля по сентябрь — 2%.

У россиян много способов защиты иммунной системы в периоды роста заболеваемости ОРВИ. Так, 16% опрошенных стараются включить в свой рацион больше фруктов и овощей, 15% принимают комплекс витаминов, 11% используют народные средства, а 10% чаще выходят на прогулки и занимаются спортом. Еще 9% рассказали, что принимают витамин Д, 4% — различные БАДы, 3% опрошенных предпочитают оставаться в кровати. А почти треть россиян (29%) признались, что не занимаются укреплением иммунитета в межсезонье.

Кроме того, четверть россиян признались, что каждое межсезонье испытывают упадок сил. Немного хуже, чем обычно, чувствуют себя 31% опрошенных, 16% сталкиваются с повышенной утомляемостью, а 5% испытывают трудности с решением различных задач.

На свое здоровье почти половина россиян (49%) ежемесячно тратят до тысячи рублей, еще 23% — около двух-трех тысяч рублей, 13% — четыре-пять тысяч рублей, 7% — до 10 тысяч рублей. Более 20 тысяч рублей на профилактику болезней тратят только 4% граждан. По 2% россиян расходуют 11-15 и 16-20 тысяч рублей.

Результаты опроса также показали, что ровно четверть россиян иногда проходят диспансеризацию, 24% проверяют свое здоровье ежегодно, 15% занимаются этим раз в несколько лет. Более трети респондентов (36%) никогда не проходят диспансеризацию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетологи назвали полезные свойства воды с лимоном.