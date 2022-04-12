Антициклон прекратит дожди 12 апреля в Петербурге

Антициклон прекратит дожди 12 апреля в Петербурге
Погода порадует петербуржцев теплом. Фото: Pixabay

Петербуржцев сегодня, 12 апреля, ждет теплая погода, обойдется без дождей.

Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Погода в Северной столице окажется во власти гребня антициклона. Он унесет часть облаков и снизит вероятность осадков. Ожидается переменная облачность, но дождей сегодня не будет.

Днем на улице потеплеет до +8…+10 градусов, что близко к климатической норме. В Ленобласти температура будет до +11 градусов.

Скорость западного ветра составит 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду погода будет аналогичной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге полномасштабная навигация начнется после 15 апреля. За каждый навигационный сезон по Неве проходят около трех тысяч судов. В Смольном подчеркнули, что, открывая навигацию, город должен быть полностью уверен, что все необходимые условия соблюдены.

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