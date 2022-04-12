В аэропорту Пулково во вторник отменили 10 рейсов

Во вторник, 12 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены 10 авиарейсов. Самолеты не улетят по российским и зарубежным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Карши, Тамбов, Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар, Наманган.

Также есть задержанные рейсы. С опозданием вылетит самолет авиакомпании «РусЛайн» до Иваново. Вылет отложили с 8:15 до 9:15. Рейс авиакомпании Turkish Airlines до Антальи покинет Пулково не в 12:25, а в 13:10.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.