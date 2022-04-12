В аэропорту Пулково во вторник отменили 10 рейсов

В аэропорту Пулково во вторник отменили 10 рейсов
В Пулково отменили рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во вторник, 12 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены 10 авиарейсов. Самолеты не улетят по российским и зарубежным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Карши, Тамбов, Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар, Наманган.

Также есть задержанные рейсы. С опозданием вылетит самолет авиакомпании «РусЛайн» до Иваново. Вылет отложили с 8:15 до 9:15. Рейс авиакомпании Turkish Airlines до Антальи покинет Пулково не в 12:25, а в 13:10.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково сел самолет с мертвым пассажиром. Мужчине стало плохо во время полета. По предварительной информации, у него во время полета были проблемы с сердцем.

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