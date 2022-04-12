Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» удалили из App Store

Мобильное приложение &#171;Сбербанк Онлайн&#187; удалили из App Store
Приложение больше не доступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Фото: Pixabay

Из магазина App Store на платформе iOS пропало мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, из-за введенных Западом санкций приложение больше не доступно для скачивания и обновления в магазине App Store.

Все приложения, которые были установлены ранее, работают нормально, без каких-либо ограничений.

«Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка», — заявили в банке.

Кроме того, клиенты по-прежнему могут использовать web-версию «Сбербанка онлайн», которая адаптирована для мобильных устройств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам.

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