Россиянам рассказали, где сейчас лучше хранить сбережения

Разумным способом размещения россиянами средств в текущей ситуации являются вклады и сберегательные счета в рублях. Фото: pixabay

Разумным способом размещения россиянами средств в текущей ситуации являются вклады и сберегательные счета в рублях. Фото: pixabay

Глава Росбанка Илья Поляков рассказал гражданам о способах сохранения сбережений в текущей ситуации.

Поляков заявил в беседе с РИА Новости, что разумнее всего в данный момент хранить средства на вкладах в крупных надежных банках и сберегательных рублевых счетах. Также можно рассмотреть приобретение облигаций крупнейших российских компаний.

Он также рекомендовал придерживаться диверсифицированного подхода к сохранению и приумножению средств, особенно во время динамичных изменений на финансовых рынках.

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