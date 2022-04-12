Россиянам рассказали, когда решится проблема с нехваткой лекарств в аптеках

При этом многие препараты исчезли из аптек еще до введения антироссийских санкций. Фото: Pixabay

При этом многие препараты исчезли из аптек еще до введения антироссийских санкций. Фото: Pixabay

В России наблюдается дефицит ряда узкоспециализированных лекарств, но правительство его пока не признает. Гражданам рассказали, каких препаратов сейчас не хватает, и когда они могут вернуться в аптеки.

Об этом в беседе с АБН рассказал Андрей Скворцов, представитель движения «Пациентский контроль». Организация специализируется на инфекционных заболеваниях, в частности — ВИЧ.

По его словам, в секторе государственных закупок препаратов дефицита не зафиксировано.

«У нас есть сложности с некоторыми поставщиками. Например, ряд препаратов просто не отпускают, нас удается только «выхватывать» небольшие количества, благодаря знакомствам в фармакологических компаниях», — отметил Скворцов.

Текущая проблема заключается в том, что количество лекарств не удовлетворяет спрос, но это вызвано не санкциями, а тем, что поставщики не отпускают определенные препараты до тех пор, пока не завершат поставки по госконтрактам.

В настоящий момент наблюдается дефицит лекарств, предназначенных для лечения заболеваний щитовидной железы. При этом многие препараты исчезли из аптек еще до введения антироссийских санкций, во время пандемии. Также в аптеках стали реже встречаться препараты для лечения коронавируса.

Что касается прогнозов по завершению дефицита лекарств, делать их сложно, отмечает Скворцов. Это связано с отсутствием информации о том, в чем заключаются проблемы.

«Если нет субстанции – это одно. Запуск параллельного импорта частично сможет решить ситуацию. Но если бы власти объяснили, что с определенными препаратами будут сложности, бороться с дефицитом можно было бы эффективнее», — считает эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Мишустин предупредил о сложностях с поставкой лекарств в Россию.