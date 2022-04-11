Мишустин предупредил о сложностях с поставкой лекарств в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил о риске возникновения трудностей с поставкой импортных лекарств.

Глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами, что внешнее давление и нарушение логистических цепочек могут привести к появлению сложностей с поставками.

По его словам, кабмин работает над тем, чтобы граждане были обеспечены необходимыми препаратами. В частности, правительство запустит специальную программу поддержки российских производителей, а также дистрибьютеров и аптечных сетей.

«Все они смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии. Для предприятий она составит 1%. А банкам будет компенсироваться до 2%», — заявил Мишустин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в случае дефицита лекарств Минздрав готов закупать некоторую их часть.