Стало известно, где с 15 апреля будут продавать корюшку в Петербурге

Точки по продаже корюшки откроют в 11 районах города. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Точки по продаже корюшки откроют в 11 районах города. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Петербурге с 15 апреля откроются сезонные точки по продаже корюшки. Любимую горожанами рыбку будут продавать вплоть до 31 мая.

Адреса точек по продаже корюшки назвали в комитете имущественных отношений Петербурга.

На Васильевском острове будет работать всего одна точка: на Новосмоленской набережной, дом 1, литера А.

В Выборгском районе точки откроются: на проспекте Просвещения, 34а; проспекте Энгельса, 139/21а; на пересечении 2-го Муринского и Институтского проспектов; на пересечении проспектов Художников и Луначарского; на Выборгском шоссе, 1а.

В Калининском районе: на проспекте Просвещения, 86/1; на улице Ольги Форш, 86/1; на углу Бестужевской улицы и улицы Замшина; на улице Замшина, 27/1.

В Кировском районе: на Автовской улице, 3; на Краснопутиловской улице, 29; на углу проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна; на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова; на улице Солдата Корзуна, 40; на Краснопутиловской улице, 40; на Двинской улице, 10; на улице Генерала Симоняка, 9.

В Красногвардейском районе: на проспекте Наставников, 21; на шоссе Революции, 33/1; на Среднеохтинском проспекте, 51/13.

В Красносельском районе: на проспекте Ленина, 85; на улице Политрука Пасечника, 5/1; на Театральной улице, 6; на улице Партизана Германа, 22; на улице Маршала Захарова, 21; на улице Котина, 2/1.

В Невском районе: на улице Дыбенко, 27/4; на проспекте Солидарности, 11/1.

В Приморском районе: на Вербной улице, 19 и 20/2; на Серебристом бульваре, 20; на улице Уточкина, 3/1; на пересечении Вербной и Новоколомяжского проспекта.

В Пушкинском районе: на перекрестке Ростовской и Туровской улиц в Шушарах.

Во Фрунзенском районе: на Софийской улице, 28; на Будапештской улице, 49 и 71/1; на Купчинской улице, 15/1.

В Центральном районе: на Большой Московской улице, 1-3; на Воскресенской набережной, 6-8.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что корюшка в Петербурге подешевеет.