В Госдуму внесли законопроект об управлении ушедшими из России компаниями

«Единая Россия» подготовила и внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении зарубежными компаниями, объявившими об уходе из России.

«Главная цель — защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику», — сообщается в Telegram-канале партии.

Подчеркивается, что нововведение затронет те компании, которые приостановили деятельность в России «без очевидных экономических причин», но их работа существенно влияла на стабильность экономики.

Решения о введении в компании временной администрации будет принимать комиссия при Минэкономразвития, управление сможет вводить только суд.

Владельцам компаний оставят возможность возобновить работу в РФ или продать пакет акции. Это позволит им не потерять свой бизнес, а сотрудники получат гарантии дальнейшей занятости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, какие новые законы вступают в силу с 10 апреля в России.