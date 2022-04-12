Роструд отменил все плановые проверки до конца года

Роструд не будет проводить плановые проверки бизнеса до конца года. Фото: pixabay

Роструд не будет проводить плановые проверки бизнеса до конца года. Фото: pixabay

Роструд сообщил об отмене плановых проверок работодателей до конца 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Роструд не будет проводить плановые проверки бизнеса до конца года, чтобы снизить нагрузку на бизнес в условиях санкций.

При этом ведомство по-прежнему будет принимать меры, если поступит информация о фактах угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью людей. В этом случае проверки будут проводиться по согласованию с органами прокуратуры.

В Роструде также напомнили, что инспекторы ведомства активно используют профилактические меры реагирования, в частности, осуществляют визиты в организации, дают разъяснения по вопросам соблюдения трудового законодательства и рекомендации по улучшению ситуации в трудовой сфере.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуму внесли законопроект об управлении ушедшими из России компаниями.