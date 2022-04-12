На четыре маршрута в Петербурге запустили 16 дополнительных автобусов

Дополнительные автобусы вышли на маршруты № 6, 171, 328 и 375. Фото: Смольный

Дополнительные автобусы вышли на маршруты № 6, 171, 328 и 375. Фото: Смольный

С 12 апреля на четырех маршрутах в Петербурге начали курсировать 16 дополнительных автобусов.

Как сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса», дополнительные автобусы вышли на маршруты № 6, 171, 328 и 375. Увеличение количества подвижного состава позволит сократить ожидание транспорта. К примеру, интервал движения автобусов на маршруте №328 сократится с 25 до 16-17 минут.

С 13 апреля еще три дополнительных автобуса запустят на маршрутах №356 и 359.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автобусный маршрут №267 продлят до Финляндского вокзала в мае. Автобус ходит от окраины Приморского района до Выборгской стороны. Правда, социальный автобус следует только до метро «Выборгская», тогда как коммерческий доезжал до Финляндского вокзала. Пассажиры попросили градоначальника вернуть прежнюю схему движения.