Минэнерго: в действительности от российских энергоресурсов пока еще никто не отказался

После решения перевести оплату газа для западных стран в рубли ситуация на валютном рынке начала стабилизироваться. Фото: Pixabay

После решения перевести оплату газа для западных стран в рубли ситуация на валютном рынке начала стабилизироваться. Фото: Pixabay

Конструктивно настроенные страны изучают возможность оплаты российского газа в рублях. Об этом, как пишут «Известия», заявил министр энергетики России Николай Шульгинов. По его словам, такая оплата не увеличивает затраты тех, кто покупает газ. И другие игроки нефтяного рынка сейчас не могут обеспечить замену российскому газу.

Говоря об отказе США от импорта российских нефти и газа, а также намерений ЕС отказаться, то, по словам Шульгинова, пока от российских энергоресурсов еще никто не отказался.

Министр отметил, что «нивелировать потери можно только поиском новых альтернативных маршрутов и новых рынков, чем мы сегодня вместе с компаниями и занимаемся».

Напомним, крупнейшая индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation (IOC) исключила несколько марок нефти из своего последнего тендера, в том числе российскую Urals.