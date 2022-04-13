Индийская компания IOC исключила российскую нефть Urals из тендера

Индийская компания IOC исключила российскую нефть Urals из тендера
Сейчас IOC занимается поиском малосернистой сырой нефти. Фото: Pixabay

Крупнейшая индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation (IOC) исключила несколько марок нефти из своего последнего тендера, в том числе российскую Urals.

Как передает Reuters, помимо Urals компания решила не покупать другие марки сильносернистой нефти, среди них такие марки как Das, Eugene Island, Thunder Horse.

Сейчас IOC занимается поиском малосернистой сырой нефти. Причины такого решения пока не известны.

Ранее, во время прошлого тендера IOC купила 6 млн баррелей российской нефти Urals с отгрузкой в мае.

В понедельник президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели онлайн-встречу. По мнению Байдена, Индии не стоит наращивать закупки российских энергоносителей.

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