Иностранные магазины блокируют платежи по выпущенным в РФ картам UnionPay

Иностранные магазины блокируют любые платежи с карт, выпущенных в России, в том числе и UnionPay. Как пишет «Коммерсант», в UnionPay предпочитают не вмешиваться в то, что происходит, хотя от эквайеров на местах можно было бы потребовать исполнения обязательств.

Платежи через UnionPay за границей проходят у единиц. При этом банки наличие проблемы не афишируют.

В то же время ажиотаж с картами UnionPay не заказчивается, спрос на них велик, стоимость выпуска и ослуживания составляет от нескольких тысяч до более 10 тыс. руб. в год. Число эмитированных карт системы в РФ — около полумиллиона, в десять раз больше, чем месяцем ранее.

По данным «Коммерсанта», решение перестать обслуживать россиян может быть связано с конфликтом на Украине.

Как заявила исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова, выбирать, чьи карты принимать, а чьи нет, можно только на уровне эквайера.мПо правилам ПС, банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска.

Напомним, китайская UnionPay — международная платежная система, основанная в 2002 году.