Петербургскую воду проверили 50 тысяч раз

Петербургскую воду проверили 50 тысяч раз
Подготовка воды к использованию полностью автоматизирована. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Высокое качество воды Петербурга подтвердили 50 тысяч анализов. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», лабораторные анализы были проведены в первые три месяца года. Было проанализировано качество воды на всем пути ее движения начиная с водозабора.

По словам специалистов «Водоканала», подготовка воды полностью автоматизирована. Ее качество проверяют анализаторы последнего поколения. Специалистам в режиме онлайн передается вся информация. «Водоканал» Петербурга одним из первых начал применять такую систему в 2004 году.

Анализаторы был установлены на всех объектах «Водоканала» к 2017 году, через два года были поставлены спектрофотометры, анализирующие качество воды по восьми показателям. Качество воды проверяется на 405 точках.

Кроме того, в 2018 году был запущен новый способ борьбы с коррозией труб, имитирующий природные процессы.

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