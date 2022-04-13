Звание почетного мецената Петербурга присвоили фонду имени Погосяна

Звание почетного мецената Петербурга присвоили фонду имени Погосяна
Александр Бельский. Фото: сайт Муниципального совета Сестрорецка

Законодательное собрание Петербурга присвоило звание «Почетный меценат Санкт-Петербурга» благотворительному фонду имени Погосяна. Такое решение было принято в среду на заседании ЗакСа.

По словам спикера ЗакСа Александра Бельского, впервые это звание присуждается юридическому лицу.

Кандидатуру фонда ЗакСу предложила Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Фонд, в частности, принимал участие в реставрации памятника государственному и общественному деятелю Анатолию Кони на «Литераторских мостках» Волковского кладбища, в техническом обследовании и реставрации надгробия Федора Достоевского на территории Некрополя Мастеров искусств, пожертвовал мозаичное панно с изображением святого царя Константина Русскому музею.

Впервые звание «Почетный меценат Санкт-Петербурга» было присвоено в 2020 году. Главное условие для кандидатов — вложение не менее 10 млн рублей в развитие культуры.

ЗакС новости СПб почетный меценат


 

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