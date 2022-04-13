Морские перевозки в Петербурге сократились на 35%

Морские перевозки в Петербурге сократились на 35%
АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад». Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге на 30-35% сократились грузопоток и объем работ в сфере морских перевозок. Как заявил 13 апреля на ежегодном отчете депутатам Законодательного собрания бизнес-омбудсмен Александр Абросимов, это в первую очередь связано с антироссийскими санкциями.

В результаты порты закрываются, многие компании отказываются перевозить в Россию грузы. Кроме того, из России ушла компания Maersk и другие компании, которые занимаются крупными грузоперевозками.

Напомним, финская таможня развернула на границе 35 российских фур из Петербурга. Это произошло из-за нового пакета санкций, согласно которому на территорию Финляндии не может попасть коммерческий грузовой автотранспорт с российскими или белорусскими регистрационными номерами.

Александр Абросимов ЗакС морские перевозки новости СПб


 

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