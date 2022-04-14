Чубайс не будет участвовать в судебном заседании по делу о краже его имущества

Бывший спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс не планирует участвовать в судебном заседании по делу о краже его имущества.

Суд в Москве вызвал ранее возглавлявшего «Роснано» Чубайса дать показания как потерпевшего по делу о краже его имущества на 70 млн рублей. Основной фигурант — бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков, передает ТАСС.

Уголовное дело было возбуждено пять лет назад. Тогда обокрали дом Чубайса в деревне Переделки. Сумма ущерба снизилась с 3 млрд до 70 млн рублей. Чубайс и компания «Тилсок» признаны потерпевшими по делу.

В деле несколько фигурантов, которые не признают свою вину. Все они обвиняются в краже и только основной фигурант Илья Сучков — в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере и краже в особо крупном размере. Всем им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Следователи по этому делу взяты под госзащиту из-за поступающих им угроз.