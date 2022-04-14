Ретейлеры зафиксировали ажиотажный спрос на российскую и белорусскую бытовую технику

Продажи российской и белорусской бытовой техники в марте выросли на 50–70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам представителя «М.Видео-Эльдорадо, это в основном бытовая техника для дома и кухни — холодильники, морозилки, стиральные машины, плиты, телевизоры, передает РБК.

В «Ситилинке» тоже увидели повышенный интерес покупателей к российским брендам. А в «Холодильник.ру» отметили, что с конца февраля и до конца марта в несколько раз вырос спрос на всю технику. По продажам лидировала импортная техника среднего и высокого ценовых сегментов. Ее приобретали на фоне ожидания антироссийских санкций.

Продажи российской и белорусской техники росли быстрее, чем в предыдущие годы, но медленнее, чем техника в целом в первом квартале.

Скорее всего, после высокого уровня продаж спрос на бытовую технику упадет, и в ближайшие полгода будет серьезная перестройка рынка.