Текстильная промышленность России столкнулась со сбоями поставок и резким скачком цен

Сбои поставок, резкий скачок цен, задержка продукции на таможнях, полная финансовая неопределенность — вот то, с чем столкнулась сегодня российская текстильная промышленность. Хотя, как говорит основатель бренда STAYHIGH Денис Мудровкин, на фоне всего этого стали больше покупать отечественный текстиль.

Из-за нарушения логистики компании вынуждены искать других партнеров, формировать новые цепочки поставок, что требует и времени, и денег. Хлопок в России вооще не производят, его приходится покупать в Индии и Турции, пишет News.ru.

Еще одна проблема — недостаток в России квалифицированных кадров, которые могут заниматься производством одежды. По мнению Мудровкина, в российской индустрии доступной моды пока нет достаточного числа специалистов, которые могут конкурировать с западными коллегами.