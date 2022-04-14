Банк России: топ-10 банков снизили среднюю ставку по вкладам

Банк России: топ-10 банков снизили среднюю ставку по вкладам
Средняя ставка по вкладам снизилась. Фото: Pixabay

Десять банков РФ с наибольшим объемом депозитов физлиц в рублях в апреле снизили среднюю максимальную ставку с 18,58% до 16,58%.

Как сообщил Банк России, в первой декаде апреля ставка достигла максимума как минимум со второй декады июля 2009 года. Более ранних данных регулятор не приводит.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, «Тинькофф банк», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, «ФК Открытие», Россельхозбанк и Совкомбанк.

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