«МегаФон Книги»: мамы качают детскую психологию, а папы — сказки и стихи

«МегаФон Книги»: мамы качают детскую психологию, а папы &#8212; сказки и стихи
Самым востребованным художественным произведением стал «Волшебник изумрудного города». Фото: Pixabay

Петербургские мамы изучают литературу по детской психологии, чтобы разобраться в сложных вопросах родительства, а папы читают своим чадам сказки и стихи. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные сервиса «МегаФон Книги».

Мамы Санкт-Петербурга выбирают современные труды по психологии и детскому развитию – на эти произведения приходится порядка 20% от общего объема скачанных книг. Топ женских предпочтений выглядит так: «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской, «Воспитание детей без криков, угроз и наказаний» Александра Мусихина, «Счастливый ребенок. Универсальные правила» Андрея Курпатова, «Как подружить детей с эмоциями. Советы “ленивой мамы”» Анны Быковой и «Родителям. Книга вопросов и ответов» авторства Юлии Гиппенрейтер.

Папы Северной столицы в целом в три раза реже мам обращаются к электронным произведениям детской тематики и не проявляют особого внимания к педагогической литературе и книгам по психологии. Исключением является лишь произведение японского писателя Тосимаса Оота «Как оставаться в сердце ребенка, если работаешь с утра до ночи». Вдобавок именно папы больше всех скачивают сказки, повести и стихи. При этом все родители достаточно консервативны в выборе художественной литературы для детей, предпочитая нестареющую классику. На российские произведения приходится свыше 70% от общего числа электронных книг, но в топ самых популярных вошли книги как отечественных, так и зарубежных авторов.

Самыми востребованными художественными произведениями стали «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова, «Ходячий замок» английской писательницы Дианы Джонс, «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, сборники сказок народов мира и «Приключения Тома Сойера» Марка Твена.

Пик активного интереса к детской литературе у женщин приходится на 30-40 лет, а мужчины начинают подтягиваться в ряды читателей книг для детей лишь после 40. За прошедший год родители Петербурга скачали почти полторы тысячи произведений общим весом более 10 Терабайт, половина объема приходится на аудиоверсии книжных бестселлеров.

мегафон оператор связи


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге продадут 11 помещений в доме напротив Новой Голландии
Мужчина в Ленобласти спустил штаны перед трехлетним ребенком в ...
«МегаФон Книги»: мамы качают детскую психологию, а папы — сказки и стихи
Google One прекращает работу в России
На циферблат башенных часов Финляндского вокзала вернулись стрелки
Дрозденко: Ленобласть готова справиться с кризисом
Путин: западные страны задерживают оплату газа в рублях
Банк России: топ-10 банков снизили среднюю ставку по вкладам