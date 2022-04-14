«МегаФон Книги»: мамы качают детскую психологию, а папы — сказки и стихи

Петербургские мамы изучают литературу по детской психологии, чтобы разобраться в сложных вопросах родительства, а папы читают своим чадам сказки и стихи. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные сервиса «МегаФон Книги».

Мамы Санкт-Петербурга выбирают современные труды по психологии и детскому развитию – на эти произведения приходится порядка 20% от общего объема скачанных книг. Топ женских предпочтений выглядит так: «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской, «Воспитание детей без криков, угроз и наказаний» Александра Мусихина, «Счастливый ребенок. Универсальные правила» Андрея Курпатова, «Как подружить детей с эмоциями. Советы “ленивой мамы”» Анны Быковой и «Родителям. Книга вопросов и ответов» авторства Юлии Гиппенрейтер.

Папы Северной столицы в целом в три раза реже мам обращаются к электронным произведениям детской тематики и не проявляют особого внимания к педагогической литературе и книгам по психологии. Исключением является лишь произведение японского писателя Тосимаса Оота «Как оставаться в сердце ребенка, если работаешь с утра до ночи». Вдобавок именно папы больше всех скачивают сказки, повести и стихи. При этом все родители достаточно консервативны в выборе художественной литературы для детей, предпочитая нестареющую классику. На российские произведения приходится свыше 70% от общего числа электронных книг, но в топ самых популярных вошли книги как отечественных, так и зарубежных авторов.

Самыми востребованными художественными произведениями стали «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова, «Ходячий замок» английской писательницы Дианы Джонс, «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, сборники сказок народов мира и «Приключения Тома Сойера» Марка Твена.

Пик активного интереса к детской литературе у женщин приходится на 30-40 лет, а мужчины начинают подтягиваться в ряды читателей книг для детей лишь после 40. За прошедший год родители Петербурга скачали почти полторы тысячи произведений общим весом более 10 Терабайт, половина объема приходится на аудиоверсии книжных бестселлеров.