Холодная часть циклона принесет в Петербург похолодание и мокрый снег

Холодная часть циклона принесет в Петербург похолодание и мокрый снег
В Петербурге ожидается облачная погода. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербург в пятницу пришло небольшое похолодание. Температура воздуха будет на пару градусов ниже нормы.

Как сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, погоду в Северной столице будет устанавливать тыловая, холодная часть циклона, который движется в сторону центра Европейской России. Его стараниями в городе ожидается облачная погода, кратковременные дожди, которые местами будут переходить в мокрый снег.

Температура воздуха составит всего 4-6 градусов тепла. Это на 1-2 градуса ниже климатической нормы для середины апреля. Ветер подует с севера со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление будет расти и достигнет 766 мм рт.ст., что выше нормы.

В субботу будет немного теплее, но осадки сохранятся.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ежи пробудились от спячки в Петербурге.

новости СПб погода спб прогноз погоды


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Северное сияние, лунное гало и световой лес наблюдали в Ленобласти
В Петербурге завершили монтаж металлоконструкций кровли «СКА Арены»
«Магнит» запустил в Петербурге экспресс-доставку на дом
В аэропорту Пулково в пятницу отменили семь рейсов
Холодная часть циклона принесет в Петербург похолодание и мокрый снег
В центре Петербурга переустановят знаки о запрете остановки и стоянки
В Петербурге продадут 11 помещений в доме напротив Новой Голландии
Мужчина в Ленобласти спустил штаны перед трехлетним ребенком в ...