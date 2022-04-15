Холодная часть циклона принесет в Петербург похолодание и мокрый снег

В Петербург в пятницу пришло небольшое похолодание. Температура воздуха будет на пару градусов ниже нормы.

Как сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, погоду в Северной столице будет устанавливать тыловая, холодная часть циклона, который движется в сторону центра Европейской России. Его стараниями в городе ожидается облачная погода, кратковременные дожди, которые местами будут переходить в мокрый снег.

Температура воздуха составит всего 4-6 градусов тепла. Это на 1-2 градуса ниже климатической нормы для середины апреля. Ветер подует с севера со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление будет расти и достигнет 766 мм рт.ст., что выше нормы.

В субботу будет немного теплее, но осадки сохранятся.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ежи пробудились от спячки в Петербурге.