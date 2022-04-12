Ежи пробудились от спячки в Петербурге

Ежи пробудились от спячки в Петербурге
Ежи начали просыпаться и активно искать пищу с приходом тепла в Северную столицу. Фото: unsplash

На улицах Петербурга начали замечать пробудившихся после зимней спячки ежей. Экологи просят не беспокоить зверьков.

Как сообщил комитет по природопользованию, ежи начали просыпаться и активно искать пищу с приходом тепла в Северную столицу. В ведомство уже поступило несколько сообщений о замеченных животных на улицах города.

В Петербурге ежи обычно обитают в крупных парках и природных заказниках, на окраинах города, по берегам рек и ручьев. Особенно они любят селиться рядом с человеком — у садовых участков и огородов, где они могут легко найти пищу.

В комитете также рассказали, что делать при встрече с ежом. Зверька не стоит брать на руки. Лучше отойти в сторону, чтобы животное смогло спокойно спрятаться.

«Очень нежелательно брать зверя в руки и даже дотрагиваться до него, – милые животные могут являться переносчиками опасных болезней, которые передаются человеку. Кроме того, на зверьках встречаются различные членистоногие, в том числе клещи, блохи и вши», — отметили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что биолог рассказал, как спасти опьяневших от рябины птиц.

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