Биолог рассказал, как спасти опьяневших от рябины птиц

Биолог рассказал, как спасти опьяневших от рябины птиц
Птицы могут опьянеть от забродившей рябины. Фото: скриншот "Крыши/Питера" "Вконтакте"

Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, какие птицы могут опьянеть от забродившей рябины, и как их спасти.

Биолог отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что чаще всего от забродившей рябины пьянеют свиристели, но иногда лежащими на земле можно найти и воробьев, синиц, голубей, ворон. Обычно пьяные птицы встречаются на улицах в феврале и марте, а также поздней осенью.

По словам Глазкова, лежащей на дороге птице обязательно нужно помочь.

«Если они оказались на снегу, птички могут просто замерзнуть. В это состояние они впадают на полчаса, час. Если вы увидели свиристель, заберите прямо руками, положите в клетку и накройте тканью. Ни в коем случае нельзя класть птицу на батарею или к батарее», — рассказал биолог.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на берегу Ижоры создадут площадку для наблюдения за птицами.

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