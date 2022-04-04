Биолог рассказал, как спасти опьяневших от рябины птиц

Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, какие птицы могут опьянеть от забродившей рябины, и как их спасти.

Биолог отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что чаще всего от забродившей рябины пьянеют свиристели, но иногда лежащими на земле можно найти и воробьев, синиц, голубей, ворон. Обычно пьяные птицы встречаются на улицах в феврале и марте, а также поздней осенью.

По словам Глазкова, лежащей на дороге птице обязательно нужно помочь.

«Если они оказались на снегу, птички могут просто замерзнуть. В это состояние они впадают на полчаса, час. Если вы увидели свиристель, заберите прямо руками, положите в клетку и накройте тканью. Ни в коем случае нельзя класть птицу на батарею или к батарее», — рассказал биолог.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на берегу Ижоры создадут площадку для наблюдения за птицами.