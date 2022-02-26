На берегу Ижоры создадут площадку для наблюдения за птицами

На берегу Ижоры создадут площадку для наблюдения за птицами
Общественное пространство со смотровой площадкой, где будут бинокли для наблюдения за птицами, построят на берегу Ижоры. Фото: Смольный

В этом году на берегу Ижоры в Колпино появится новое общественное пространство с площадкой для наблюдения за птицами.

Как сообщили в петербургском правительстве, общественное пространство со смотровой площадкой, где будут бинокли для наблюдения за птицами, построят на вдоль Красной улицы от улицы Ижорского батальона до улицы Ремизова.

На площадке сохранят существующие зеленые насаждения и добавят новые: кустарники, деревья и многолетние травянистые растения. Для изучения природы будут установлены электронные коды. Местные жители смогут провести время на игровых зонах, местах для чтения с освещением и защитой для дождя, площадке для занятий йогой. На берегу будут установлены гамаки и шезлонги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у Балтийского вокзала появится общественное пространство с памятником князю Хилкову.

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