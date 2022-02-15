У Балтийского вокзала появится общественное пространство с памятником князю Хилкову

У Балтийского вокзала появится общественное пространство с памятником князю Хилкову
У Балтийского вокзала появится общественное пространство с памятником князю Хилкову. Фото: группа "Вконтакте"/"Музей железных дорог России"

Недалеко от Музея железных дорог России в Петербурге планируют создать общественное пространство, в центре которого будет возвышаться памятник министру путей сообщения Российской империи князю Михаилу Хилкову.

По поводу создания скульптуры в группе ВКонтакте «Музей железных дорог России» проходит голосование. Петербуржцам предлагают выбрать лучший проект. До конца февраля решение об установке конкретной скульптуры будет принято конкурсной комиссией. О создании творческого пространства сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Новую площадку планируют воссоздать прямо перед музеем. Планируется, что это будет сквер, в котором высадят деревья и кусты, а также разместят малые архитектурные формы. Посетить пространство можно будет бесплатно.

Организация пространства и установка памятника приурочены к 185-летию Российских железных дорог и пятилетию Музея железных дорог России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на улице Рубинштейна, 13 появится мемориальная доска в память о Ленинградском рок-клубе. Решение согласовано с КГИОП.

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