Стало известно о согласовании КГИОП на установку мемориальной доски в память ЛРК

Стало известно о согласовании КГИОП на установку мемориальной доски в память ЛРК
Стало известно о согласовании КГИОП на установку мемориальной доски в память ЛРК. Фото: группа "Вконтакте"/"Центральный район за комфортную среду обитания"

На улице Рубинштейна, 13 появится мемориальная доска в память о Ленинградском рок-клубе.

Решение об установки мемориальной доски согласовали в Комитете по охране памятников Петербурга. Информация об этом появилась в группе Вконтакте «Центральный район за комфортную среду обитания».

Активисты отмечают, что у авторов идеи, которой уже примерно около трех лет, есть положительный протокол собрания собственников дома, согласование от КГИОПа, и решение Совета по мемориальным доскам. При этом на согласование проекта ушел почти год. Наконец, со второй попытки поданный комплект документов оказался верен.

Следующий этап — подача документов в Комитет по культуре. После этого нужно будет ждать Постановления Правительства.

Предполагается, что 7 марта, в 41-ю годовщину открытия ЛРК, будет представлен эскиз памятного знака. Подчеркивается, что восковая модель доски уже готова.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге открыли мемориальную плиту погибшим министрам внутренних дел Российской империи.

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