В аэропорту Пулково в пятницу отменили семь рейсов

В пятницу, 15 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены семь авиарейсов. Самолеты не улетят по российским направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Москву (вылет был запланирован на 7:05), Симферополь (7:25, 18:30), Ростов-на-Дону (8:35, 17:50), Анапу (8:55), Краснодар (9:00).

Также есть задержанный рейс. С опозданием вылетит самолет авиакомпании Turkish Airlines до Антальи. Вылет отложили с 12:25 до 12:55.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково сел самолет с мертвым пассажиром. Мужчине стало плохо во время полета. По предварительной информации, у него во время полета были проблемы с сердцем.