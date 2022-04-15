В Петербурге завершили монтаж металлоконструкций кровли «СКА Арены»

В Петербурге завершили монтаж металлоконструкций кровли &#171;СКА Арены&#187;
На стадионе уже началась черновая отделка помещений. Фото: пресс-служба СКА Арены

На строящемся ледовом стадионе «СКА Арена» в Петербурге завершили работы по монтажу несущих металлоконструкций главного купола кровли.

В пресс-службе «СКА Арены» отметили, что на кровлю подняли и установили 20 конструкций весом до 190 тонн каждая. Максимальный пролет несущих конструкций купола составляет 113,5 метра.

На стадионе уже началась черновая отделка помещений на этажах с первого по пятый, ведется монтаж инженерных сетей и лифтов. Также сейчас монтируют элементы конструкций архитектурного фасада.

Будущая «СКА Арена» станет самым большим Ледовым дворцом в мире. Хоккейные матчи смогут посетить до 21,5 тысячи болельщиков, а концерты — до 23 тысяч. Завершение строительства запланировано на конец 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рабочий упал в вентиляционную шахту и погиб на стройке «СКА-Арены» в Петербурге.

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