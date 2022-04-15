В Национальной мясной ассоциации РФ допустили рост цен на мясо на 20%

Ожидается, что по итогам года себестоимость производства мяса вырастет в среднем на 15-20%. Фото: pixabay

Ожидается, что по итогам года себестоимость производства мяса вырастет в среднем на 15-20%. Фото: pixabay

Российским гражданам дали прогноз о ценах на мясо в 2022 году.

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил в разговоре с радио Sputnik, отечественный мясной рынок почти не зависит от импорта, но общее подорожание продуктов в мире могут увеличить стоимость продукции на 20%.

По словам эксперта, Россия экспортирует больше мяса, чем ввозит. За 2021 год на экспорт ушло около 200 тысяч тонн свинины, а импорт был минимальным. В ситуации с говядиной наблюдается зависимость от зарубежного рынка. Цены на говядину в мире растут очень быстро, но пока в оптовом сегменте она вдвое дешевле, чем на мировом рынке.

Ожидается, что по итогам года себестоимость производства мяса вырастет в среднем на 15-20%, заявил Юшин.

«Вырастут ли настолько цены? Я не могу дать такой прогноз, поскольку на цены, которые мы видим в магазинах, влияет слишком много факторов», — заключил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что текстильная промышленность России столкнулась со сбоями поставок и резким скачком цен.