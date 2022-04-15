Одну полосу на севере КАД перекроют на неделю из-за дорожных работ

Полосу перекроют на участке между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Полосу перекроют на участке между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На кольцевой автодороге Петербурга с сегодняшнего дня перекрывают одну полосу движения.

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15 по 22 апреля будет ограничено движение на внешней стороне КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей.

Третью полосу перекроют для уборки смета в разделительной полосе. На первой и второй полосах автомобилистам запретят двигаться со скоростью больше 50 км/ч.

Водителей предупредят о перекрытии полосы с помощью табло и знаков переменной информации системы управления движением на КАД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на КАД в районе Кудрово на месяц перекроют две полосы. Движение ограничат для проведения работ по восстановлению лакокрасочного покрытия конструкций путепровода, проходящего над основным ходом КАД в районе Ленинградской улицы.