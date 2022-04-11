На КАД в районе Кудрово на месяц перекроют две полосы

На КАД в районе Кудрово на месяц перекроют две полосы
На КАД перекроют две полосы. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

С 18 апреля на внутренней стороне кольцевой автодороги в районе Кудрово ограничат движение транспорта.

18 апреля по 30 апреля будут перекрыты первая и вторая полосы, а с 1 по 13 мая третья и четвертая. На свободных полосах ограничат скорость движения до 50 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение ограничат для проведения работ по восстановлению лакокрасочного покрытия конструкций путепровода, проходящего над основным ходом КАД в районе Ленинградской улицы.

Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены. На КАД в районе перекрытия будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что тоннель петербургской дамбы частично перекроют до 15 апреля.

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